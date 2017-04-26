Украину и Белоруссию никто не сможет поссорить – Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что получил заверение от Александра Лукашенко в том, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины.

«Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», - сказал Порошенко в Чернобыле.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что готов сделать все для восстановления мира на Украине.

"Мы родные люди, мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал Лукашенко журналистам во время посещения ЧАЭС.