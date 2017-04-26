Генпрокурор выступает за ужесточение наказания за киберпреступления

Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает правильным ужесточить уголовную ответственность за киберпреступления.

«Тема (борьбы с киберпреступностью) действительно крайне актуальна. В 2016 г. в два раза возросло число киберпреступлений, как правило, они носят корыстный характер. В связи с этим, на наш взгляд как практиков, как правоприменителей, встает вопрос об усилении уголовной ответственности за такие деяния»,- сказал Чайка в среду, отвечая на вопросы членов Совета Федерации.

«На наш взгляд, также следует обязать руководителей кредитных организаций информировать правоохранительные органы о посягательствах на их сетевые ресурсы, а также предусмотреть санкции в случае неприятия банками надлежащих мер по защите денежных вкладов», - отметил он.