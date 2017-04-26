Франция опубликует доказательства причастности Асада к химической атаке

Франция установила, что газ зарин, примененный в ходе химической атаки 4 апреля на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, соответствует образцам газа, примененного режимом президента Башара Асада под Дамаском в 2013 г. Как сообщает Associated Press, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро.

По словам министра, у Франции есть информация из достоверных источников о том, что «технология производства зарина в образцах соответствует методу сирийских лабораторий». «Этот метод носит печать режима, и именно это позволяет установить ответственную сторону», - сказал Эро. Он уточнил, что у следствия есть образец крови одной из жертв атаки и образцы с самого места атаки. Кроме того, французские спецслужбы уверены, что удар подобного вида мог быть нанесен только с авиабазы Шайрат бомбардировщиком сирийских ВВС.

Отдельно AP сообщает, что французская разведка имеет доказательства того, что Дамаск скрыл от уничтожения в 2013 г. запасы химического оружия, и эти доказательства будут опубликованы.

Кремль настаивает на беспристрастном международном расследовании химической атаки в Идлибе, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, может ли поменять позицию Кремля французское расследование, основанное на данных разведки этой страны, сделавшей вывод о якобы причастности к произошедшему правительственных сирийских сил, Песков ответил: «Нет, не может». Москва «выражает крайнее непонимание в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия отказалась или пока воздерживается от проведения такого расследования», отметил он.