Песков: позиция Путина в отношении Асада не менялась

Фраза президента России Владимира Путина о том, что он не является адвокатом Башара Асада, прозвучавшая в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не означает изменения позиции России по Сирии, подчеркивают в Кремле.

«Что касается поддержки Асада, позиция России и президента Путина по Асаду не менялась и она хорошо известна. Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин «считает, что будущее Сирии и руководителя Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве, самоопределение Сирии - только за сирийским народом».