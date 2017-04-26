«Газета.Ru» узнала о причине крушения Ту-154 Минобороны России

Самолет Ту-154Б-2 Минобороны России, разбившийся в декабре прошлого года в Сочи, был перегружен, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на участвующих в расследовании специалистов. Когда лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, он весил 99,6 т, из которых 24 т приходилось на топливо, пишет издание. Этот вес уже был выше максимальной взлетной массы в 98 т, однако «отклонение в 1,6 т было несущественным», утверждает «Газета.Ru».

По данным издания, уже в Адлере самолет был максимально дозаправлен, его вес составлял 110 т (35,6 т топлива). При этом, пишет «Газета.Ru», из лайнера никто не выходил и дополнительно в него ничего не грузили. Проблемы начались уже при подъеме самолета: он слишком поздно оторвался от полосы, экипаж слишком рано убрал закрылки, знает издание. В общей сложности полет самолета Минобороны России продлился 74 секунды.

«Действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время своего следующего взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно — и о перегрузке своего самолета», – делает вывод «Газета.Ru».

Самолет Ту-154 Минобороны разбился вблизи Сочи в декабре 2016 г. В результате крушения погибли 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых была Елизавета Глинка и ансамбль песни и пляски имени Александрова.