В Кремле проходит встреча Путина с Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча проходит в Кремле. «На повестке дня — вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы Российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 г., перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении Кремля.

Путин выразил надежду, что в ходе визита японской делегации будут намечены шаги по совместной работе. «В прошлую нашу встречу в Ямагути, а затем и в ходе переговоров мы договорились об активизации наших отношений и наших контактов, нашей совместной работы и уже можем подвести определенные итоги. Движение вперед есть», — сказал президент.

Синдзо Абэ отметил, что это первый его визит в Москву за последние четыре года. «Сегодня хотел бы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора, обеспечения безопасности и региональную ситуацию», — отметил премьер. Путин и Абэ сначала переговорили в узком составе, затем — вдвоем.