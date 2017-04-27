Путин и Абэ договорились о поездке японских бизнесменов на Южные Курилы

Президент России Владимир Путин сегодня во время российско-японских переговоров на высшем уровне в Москве обсудил с премьером Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове, которая, по его признанию, сильно деградировала. Путин призвал все стороны, вовлеченные в процесс, «воздерживаться от агрессивной риторики» и стремиться к урегулированию ситуации. «Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров», - отметил президент России.

Путин заявил, что договорился с Абэ о совместной деятельности на Южных Курилах и поездке этим летом японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы. «Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группой японских чиновников и бизнесменов», - сообщил президент России.

Путин пообещал, что Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков. «Рассчитываем, что все будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами», - заявил президент.

Президент России отметил, что контакты между Россией и Японией активизировались: после определенного спада начал выправляться совместный товарооборот. Объем накопленных инвестиций Японии в Россию вырос с $1,3 млрд в прошлом году до $1,7 млрд. Идет работа над списком 80 приоритетных проектов, отобранных двумя странами.