WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks обнародовал новую, шестую, часть пакета секретных документов, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Публикация под названием Vault опубликована после предыдущей порции секретных документов, которая получила название «Плачущий ангел» и была обнародована 21 апреля. В сообщении на сайте указывается, что новая публикация содержит документацию и исходный код для проекта ЦРУ, обозначенного как «Писанина» (Scribbles).

По данным сайта, проект представляет собой систему предварительной обработки документов, которая встраивает объекты для отслеживания действий пользователя в документы, которые могут быть украдены иностранными агентами разведки. В публикации указывается, что опубликованные документы датированы 1 марта 2016 г. и засекречены до 2066 г.

WikiLeaks опубликовал первую часть крупнейшей утечки секретных данных ЦРУ 7 марта. Публикация включает более 8700 документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.