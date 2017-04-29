Киев опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Администрация президента Украины опровергла сообщения о том, что Петр Порошенко и Владимир Путин общались по телефону в апреле. «Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандском формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — заявили в администрации газете «Украинская правда».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в первой половине апреля между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор. По словам собеседника в Москве, лидеры двух стран разговаривали в «уважительном корректном ключе», иногда даже «переходили на шутливо-иронический тон», чтобы «не разругаться и не наговорить друг другу резкостей».