Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск

Интерпол отклонил ходатайство России об объявлении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в международный розыск. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол — как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве России», — написал Аваков в Facebook.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что продолжат добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности. Следователи подготовили и направили в Интерпол документы с просьбой объявить экс-премьера в международный розыск.