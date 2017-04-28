Россия просит Интерпол объявить Яценюка в международный розыск

В Интерпол поступило обращение России, которая просит объявить в международный розыск бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка, рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Конечно, никаких оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может», – написал Петренко в Facebook. Министр юстиции Украины уверен, что Интерпол откажет в удовлетворении этого запроса.

Копия запроса российской стороны об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию поступила в МВД Украины. «Этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации», – отмечается в сообщении ведомства.

27 марта Ессентукский городской суд (Ставропольский край) заочно арестовал Яценюка. Его обвиняют по трем статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».