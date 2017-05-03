Fasten и RuTaxi создают единого игрока на рынке такси-агрегаторов – РБК

Два крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов – Fasten («Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi («Везет» и «Лидер») – объединились в конце апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fasten. Планируется создать единую акционерную структуру, объединить штаты и технологии. Своего таксопарка у новой компании не будет, но число обслуживаемых заказов здесь надеются увеличить на четверть – до 1,5 млн в день, что позволит войти в мировой топ-5, говорят в Fasten.

Информацию о слиянии изданию подтвердил партнер UFG Private Equity Артур Акопьян. Группа выступила инвестором сделки и станет основным акционером объединенной компании. По словам Акопьяна, в проект вложено меньше $100 млн. Запланированный новый раунд акционерного финансирования предполагает инвестиции до $200 млн. «Деньги потребуются объединенной компании на выход в новые города, продолжение консолидации рынка, инвестиции в совершенствование мобильного приложения, маркетинг и субсидии водителям», — пояснил Акопьян.

Часть средств, по его словам, может быть направлена на развитие в Казахстане и других странах СНГ, хотя главным образом ставка делается на Россию. «Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2-3 крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков», — пояснил Акопьян.

Через RuTaxi в 2016 г. осуществлялось около 1 млн поездок в день, через Fasten — 200 000–300 00 поездок. Через «Яндекс.Такси» в конце 2016 г. совершалось 500 000 поездок в сутки, в Uber - 150 000-170 000, в Gett - 150 000, приводит РБК оценки своего собеседника.