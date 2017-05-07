В Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром

В связи с угрозой безопасности в Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя штаба кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. Причиной эвакуации послужила обнаруженная на площади подозрительная сумка.

Отмечается, что Макрон выбрал местом празднования своей возможной победы эспланаду Лувра. Рядом был оборудован пресс-зал. Находившихся на месте событий журналистов тоже эвакуировали.

Напомним, во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. Французы выбирают между лидерами партии «Национальный фронт» и движения «Вперед!» Марин Ле Пен и Эмманюэлем Макроном. Избирательные участки будут открыты до 20.00 мск.