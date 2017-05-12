Захарченко назвал целью самопровозглашенной ДНР воссоединение с родиной

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал целью региона воссоединение с Россией. Как передает «РИА Новости», он заявил это на заседании интеграционного комитета «Россия - Донбасс» в Донецке. «У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину», — сказал он.

11 мая в поздравлении с днем ДНР Захарченко заявил, что за минувшие три года республика состоялась как государство и что ее жители сообща будут делать «всё для постоянного развития и совершенствования нашего молодого государства», не упоминая о присоединении к России. Он говорил о способности ДНР самостоятельно справляться со своими проблемами и помогать «жителям Донбасса, оставшимся по ту сторону линии разграничения». «В республике запущена масштабная гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса», - отмечал Захарченко (цитаты «ДАН-новости»).

Ранее пресс-секретарь президент Путина Дмитрий Песков не раз говорил, что у Москвы нет цели интегрировать в Россию самопровозглашенные республики Донбасса.