Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении Павленского

СУ СКР по Москве отказалось возбуждать уголовное дело в отношении художника Петра Павленского. «Симоновский межрайонный следственный отдел СКР вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении моего доверителя Петра Павленского по материалам проверки по заявлению Анастасии Слониной», — сказала адвокат художника Ольга Динзе.

Актриса «Театра. doc» Слонина обвиняла Павленского в насильственных действиях сексуального характера. Художник в своем видеообращении опроверг обвинения, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.

Ранее стало известно, что власти Франции согласились предоставить Павленскому убежище. В январе Павленский вместе с семьей уехал из России. Сообщалось, что он попросит политическое убежище во Франции. Художник опасался, что в отношении него и его гражданской супруги возбудят новое уголовное дело.