Путин 17 мая встретится с премьером Италии

Российский президент Владимир Путин 17 мая в Сочи проведет встречу с председателем совета министров Италии Паоло Джентилони. Это будут первые переговоры Путина с итальянским премьером, назначенным в декабре 2016 г.

«На 17 мая в Сочи намечен рабочий визит председателя совета министров Итальянской республики Паоло Джентилони», - заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

В ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, уточнили в Кремле.