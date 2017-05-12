В Демократической Республике Конго объявлена эпидемия Эболы

В северо-восточной части Демократической Республики Конго объявлена эпидемия лихорадки Эбола, сообщает AFP со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения.

В результате заболевания погибли три человека.

Последняя вспышка Эболы в республике произошла в 2014 г. Тогда от лихорадки умерли около 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Либерии обнаружена новая смертельная болезнь, симптомы которой можно спутать с симптомами лихорадки Эбола.