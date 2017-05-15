ЦИК вместе с «Яндексом» создадут карту избирательных участков для голосующих не по прописке

Центризбирком сообщил, что совместно с «Яндексом» планируют создать карту избирательных участков. «В "Яндексе" будет создана карта, которая позволит каждому избирателю достаточно просто определить место своего нахождения и участок, на котором удобно было бы проголосовать», – сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, подобная карта уже есть на сайте ЦИК, новая ее версия будет актуализирована и дополнена.

Булаев уточнил, что специалисты компании на добровольной основе уже начали работать над проектом. «Мы надеемся заключить соглашение, которое сделает наши взаимоотношения публичными», – приводит «Интерфакс» его слова.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет россиянам голосовать по месту пребывания (а не регистрации), документ прошел первое чтение. За 5–45 дней до дня голосования избиратель может обратиться в территориальную комиссию либо в центр обработки данных (а за 5–10 дней – на свой участок) с заявлением, где он будет в день выборов. В ответ ему сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его там в список избирателей и исключат из списка по месту жительства.