Китайские Су-30 осуществили перехват самолета американских ВВС

Самолет WC-135 Constant Phoenix американских ВВС был перехвачен китайскими истребителями Су-30, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского ведомства Лори Ходжа. Представитель ВВС обвинил китайских летчиков в «непрофессионализме» из-за характера маневров, а также скорости и близости самолетов.

На момент перехвата WC-135 Constant Phoenix находился в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. Ранее он использовался для получения доказательств проведения Северной Кореей ядерных испытаний.

Китай подозрительно относится к любой активности в этом богатом ресурсами регионе.