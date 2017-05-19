Вынесен первый приговор российскому военнослужащему за преступление в Сирии – «Коммерсантъ»

Московский окружной военный суд приговорил рядового контрактной армии Артема Хилько, потерявшего автомат во время боевых действий в Сирии, к минимальному штрафу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к разбирательству источник. Сумма определенного штрафа не уточняется. Гособвинение запрашивало для подсудимого до 50 000 руб. Максимальное наказание по ст. 348 УК РФ до двух лет лишения свободы, денежный штраф определен в статье до 80 000 руб. или в размере зарплаты за полгода.

Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности. «Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах», — пояснил собеседник издания.

Осужденный вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии участвовал в обеспечении боевых действий в Сирии. В их задачи входила приемка грузов и их доставка. Предполагается, что оружие было утеряно в дороге. Военное следствие полностью исключило возможность продажи оружия.