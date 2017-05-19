Российскому антидопинговому агентству осталось выполнить четыре условия для восстановления статуса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) видит значительный прогресс в вопросе восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но для окончательного решения вопроса российской стороне осталось выполнить четыре условия, сообщает «Интерфакс». Это заявил руководитель WADA Крейг Риди после заседания совета учредителей организации. Совет одобрил разрешение РУСАДА планировать, координировать и проводить тестирование с использованием своих подготовленных сотрудников по допинг-контролю под контролем двух международных экспертов, назначенных WADA, и Британского антидопингового агентства «после того, как будет выполнен ряд условий», цитирует агентство. Условия должны быть выполнены в течение нескольких недель, до следующего заседания совета.

Одно из условий - отстранение от должности наблюдательного совета РУСАДА Елены Исинбаевой, которая была избрана на этот пост в марте 2017 г. В руководстве WADA недовольны тем, что она была выдвинута на руководящий пост от Олимпийского комитета России (ОКР), тогда как согласованная дорожная карта требует, что во главе набсовета РУСАДА должен стоять независимый руководитель, сообщает ТАСС. До 31 мая РУСАДА должна выбрать нового председателя совета и его заместителя, причем оба должны быть независимы от каких-либо спортивных организаций.

Остальные требования - российская сторона должна предоставить доступ к данным биологических паспортов, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, выдать пропуска допинговым офицерам в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там спортсменов, и включить в устав изменения, исключающие конфликт интересов.

Российская сторона близка к выполнению этих условий, заявил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков. Он выразил уверенность, что новый председатель набсовета будет избран в срок, а если по остальным трем пунктам сохранится прогресс, РУСАДА сможет начать проводить собственное допинг-тестирование, не дожидаясь решения о своем полном восстановлении. Крейг Риди выразил надежду, что в ноябре РУСАДА уже ничто не помешает получить полное восстановление в правах.