Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года

Президент России Владимир Путин заявил, что вне зависимости от персоналий и политического графика страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы.

«Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 гг. Имею в виду не только внутриполитические планы и повестку дня внутриполитическую, но и то, что наши известные наметки на 2020 г. мы вынуждены были их корректировать соответствующим образом, да и 20-й год уже не за горами», - сказал Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который представил президенту план действий правительства на 2017-2025 гг.

Он добавил: «Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы».

Он напомнил, что над соответствующим планом работают также и экспертные группы. «Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений», - сказал президент.

Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности и разработки экспертов, по итогам чего будет принят окончательный вариант.