Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил Хасана Рухани с переизбранием на посту президента Ирана. «Глава российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня», — говорится на сайте Кремля.

Власти Ирана уже подтвердили, что Рухани набрал на выборах более 50% голосов, что позволило ему переизбраться в первом туре. За него отдали голоса 23,53 млн избирателей и 40 млн проголосовавших. Его ближайший соперник Эбрахим Раиси набрал 15,78 млн голосов.

Главным достижением Роухани на посту президента Ирана стало подписанное с шестеркой международных посредников в 2015 г. соглашение по его ядерной программе. Конкуренция между ним и Ибрагимом Раиси самая серьезная с момента основания Исламской республики в 1979 г. На отношения Ирана с Россией выборы никакого влияния не окажут.