Путин поручил внести в Госдуму законопроект о переселении из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 г. внести в Думу законопроект о бессрочном действии механизмов по переселению граждан из аварийного жилья. Поручения опубликованы в пятницу на сайте Кремля.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 г. постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда», - говорится в перечне поручений президента по итогам совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Кроме того, российский лидер поручил Генпрокуратуре до 15 сентября провести проверку фактов невключения в региональные программы расселения аварийного жилья домов, признанных таковыми до 1 января 2012 г.