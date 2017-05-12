Собянин допустил включение общежитий в программу реновации

Общежития могут быть включены в проект программы реновации в Москве, если такое решение примут их жильцы на общем собрании. Как передает «Интерфакс», это мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с членами Общественной палаты города. Он считает, что такую возможность для общежитий можно прописать в городском законе. «Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы», - сказал мэр. То же, по его словам, касается и коммуналок. «Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации», - добавил он, отметив, что изначально общежития не входили в программу.

«Мы считали, что вопрос сноса общежитий требует отдельного закона, но, еще раз проанализировав данный вопрос, видим, что большинство общежитий, по сути дела, статус общежитий утратили и перешли в разряд обычного жилья, где люди живут на правах социального найма», - объяснил Собянин.

Ранее отмечалось, что в список домов, предложенных мэрией под снос по программе реновации, не попали действительно аварийные общежития в непрестижных районах, зато помимо пятиэтажных хрущевок попали дома постройки начала XX в.