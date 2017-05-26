Задержанный по подозрению в терроризме признался, что его сообщник готовил взрыв в Москве

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве Абдушукур Гулмирзаев дал показания на другого задержанного. По его словам, к взрыву готовился Мухаммадюсуф Ашуров. «Мой друг Ашуров готовился взорвать. Я ничего не готовил. Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали», – сказал он на заседании суда. Гулмирзаев добавил, что он не вступал в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России).

Вместе с Ашуровым и Гулмирзаевым по подозрению в подготовке взрыва на транспорте в Москве были задержаны Фуркат Кушаев и Магомед Давудов. Сегодня Мещанский суд Москвы принял решение арестовать всех четырех подозреваемых до 25 июля.

Четверо задержанных подозреваются в покушении на совершение теракта (ч. 1 ст.3 0, п. «А» ст. 205 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и в незаконном изготовлении взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что подозреваемые признали вину.