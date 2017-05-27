МЧС России предложило помощь Шри-Ланке в ликвидации последствий наводнения

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков направил министру Шри-Ланки по ликвидации стихийных бедствий телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и предложил помощь в ликвидации последствий наводнения.

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на Шри-Ланку. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», — говорится в телеграмме.

МЧС России уже помогало Шри-Ланке после цунами в 2004 г. Тогда в зону бедствия были направлены российские спасатели и аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Президент «подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», отметили в Кремле.

В результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, на Шри-Ланке погибли как минимум 100 человек, еще 99 числятся пропавшими без вести. Около 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома.