Парламентская ассамблея НАТО призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО, заседание которой впервые прошло в столице Грузии Тбилиси, призвала Россию вывести войска из «незаконно оккупированных» грузинских Абхазии и Южной Осетии, а также выразила поддержку «североатлантическому выбору» Грузии в контексте вступления в НАТО Черногории. Об этом говорится в заявлении ПА НАТО.

По словам президента ПА НАТО Паоло Алли, Черногория может стать образцом для Грузии: «Вступление Черногории - важный шаг для Грузии и для всех остальных стран, стремящихся к вступлению в НАТО». Премьер Черногории Душко Маркович сообщил, что страна официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.

В заявлении, однако, отмечается, что ПА НАТО приветствует «конструктивную» политику Грузии, направленную на «деэскалацию напряженности в отношениях с Россией».

Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. Около 600 делегатов из парламентов стран - членов и партнеров альянса в течение трех дней участвовали в комитетских заседаниях. Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 г. Россия признала независимость республик, Грузия же считает их оккупированными территориями. Российские власти не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.