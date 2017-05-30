Двое рабочих погибли при испытаниях на заводе «Курганспецарматура»

30 мая в Кургане произошла авария на заводе «Курганспецарматура», погибли двое рабочих. Это «Интерфаксу» сначала сообщил источник в региональной службе скорой помощи. Затем в областной прокуратуре агентству подтвердили, что авария случилась в испытательном цехе предприятия и действительно погибли два человека.

По информации источника агентства в службах технического надзора региона, рабочие грубо нарушили технику безопасности. «Инцидент произошел при пневмоиспытаниях, в ходе которых рабочие недостаточно надежно закрепили крышку на опасном оборудовании. В результате ее сорвало», – сказал он.

На предприятии «Курганспецарматура» агентству подтвердили, что на территории их завода произошел взрыв, но от дальнейших комментариев отказались.