Высокопоставленные чиновники Федерального казначейства арестованы по подозрению в мошенничестве

Заместитель руководителя Федерального канзачейства Сергей Гуральников, а также начальник управления Сергей Павлов арестованы по подозрению в мошенничестве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на IT-рынке. Первым о задержании сообщило издание TAdviser, сославшееся на свои источники.

«Коммерсантъ» уточняет, что одновременно с представителями казначейства были задержаны председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Представитель Мосгорсуда подтвердил, что постановление об аресте всех четверых выдал еще 13 мая Хорошевский районный суд. Сейчас они содержатся в сизо. Все четверо обвиняются по ст. 159 ч. 4 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, следует из сообщения в базе данных Мосгорсуда.

«Все участники родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство», — рассказывает собеседник издания. Как поясняет один из топ-менеджеров крупной IT-компании, следствие мог заинтересовать тот факт, что фирмы Павлова выигрывали «множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем». Родство Павловых подтвердили еще двое собеседников на IT-рынке.

Подконтрольные Павлову и Литвинову компании с 2011 г. получили от различных управлений Федерального казначейства не менее 195 млн руб., следует из данных «Спарк-Интерфакса». Предметами контрактов были поставка и техподдержка компьютерной техники и оборудования. Согласно декларациям о доходах, Сергей Гуральников в 2016 г. заработал 13,2 млн руб., Сергей Павлов — 6,9 млн руб.