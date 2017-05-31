ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в день

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что 32% россиян курят, при этом каждый пятый (20%) выкуривает пачку сигарет в день. По данным опроса, за год количество курильщиков среди россиян практически не изменилось: в 2016 г. доля курильщиков составляла 31%, а в 2011 г. - 38%. При этом 14% респондентов отметили, что стали курить больше по сравнению с прошлым годом, четверть (25%) - стали курить меньше.

Однако в этом году у россиян возросло желание бросить курить: его высказали 79% опрошенных (57% в 2013 г.). Курить в этом году бросили 19% россиян (по сравнению с 12% в 2016 г.). Большинство респондентов считают, что бросить курить их может заставить только сильное желание (22%) или серьезная болезнь (11%).

Россияне отмечают важность борьбы с курением, однако, по их мнению, это не самая острая проблема общества: так, большинство опрошенных (59%) считают, что социальная реклама должна бороться с наркоманией, 42% - с алкоголизмом, 40% - с насилием в семье, 30% - с коррупцией, 18% - с курением.