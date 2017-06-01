В гостинице в столице Филиппин произошла стрельба, есть пострадавшие

В гостиничном комплексе Resorts World Manila в районе Пасай-сити города Манила, который является столицей Филиппин, произошла стрельба. Об этом сообщает вечером в четверг телеканал CNN.

По предварительной информации, стрельба произошла на втором этаже гостиницы.

Вместе с тем Manila Times со ссылкой на сотрудника филиппинского Красного креста уточняет, что вооруженные люди ворвались на третий этаж здания гостиницы и открыли там стрельбу. По информации местного издания, внутри здания также произошел пожар, в настоящий момент туда направляется пожарная машина.

По словам представителя Красного Креста, в результате стрельбы пострадали как минимум 25 человек. Многие из них получили серьезные ранения, поскольку прыгали со второго этажа гостиницы после начала стрельбы. Они направлены в больницы.

Портал SITE, отслеживающий активность террористов в интернете, уже заявил, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).