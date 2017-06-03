Ректор МГУ поддержал идею Минобрнауки ввести обязательный ЕГЭ по истории

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поддерживает инициативу Минобрнауки по введению обязательного ЕГЭ по истории. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Что касается истории, то я такое утверждение высказываю, что по трем наукам - математика, русский язык и история — это просто обязательно. Любой человек должен знать наш родной язык. Уметь мыслить и принимать решения — это математика. И, конечно, знать свою историю, свою родную страну, ну и знать мир. Поэтому это очень правильно», — сказал Садовничий.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 г.