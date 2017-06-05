Володина попросили ускорить принятие закона о реновации

Муниципальные депутаты обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой как можно скорее принять закон о реновации жилого фонда столицы.

«На сегодняшний день уже 600 депутатов подписали обращение к Володину о скорейшем принятии Госдумой закона об изменении в федеральное законодательство и принятии программы реновации в Москве», – сказал в понедельник на заседании президиума совета муниципальных образований Москвы его председатель Владимир Дудочкин.

Обращение было поддержано президиумом единогласно. По словам Дудочкина, «единственное, что задерживает реализацию программы реновации, – это принятие федерального закона».

Законопроект о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в первом чтении 20 апреля. На 6 июня намечены парламентские слушания по поправкам в законопроект. Второе чтение документа в Госдуме, как ожидается, состоится 9 июня.