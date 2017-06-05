Маврикий разорвал дипломатические отношения с Катаром

Республика Маврикий объявила о разрыве дипотношений с Катаром. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на саудовский новостной портал «Аджиль». Маврикий стал вторым неарабским государством, разорвавшим отношения с Катаром, ранее об этом объявили Мальдивы, отмечает агентство.

Также дипотношения с Катаром разорвали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и группировки «Исламское государство» (запрещены в России).