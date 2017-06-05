Лавров о решении арабских стран порвать дипотношения с Катаром: «Это их дело»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен разорвали дипотношения с Катаром. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и в попытках повлиять на их внутреннюю политику в сотрудничестве с Ираном.

«Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром - это их дело, это двухсторонние отношения. Мы в эти решения не вмешиваемся», – заявил Лавров, добавив, что Москва «заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми».

Он подчеркнул, что Россию вечно подозревают в том, что она стоит за любым мировым событием. «Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами», - сказал министр.