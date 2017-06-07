Собянин в четверг ответит в прямом эфире на вопросы пользователей «В контакте»

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 8 июня ответит в прямом эфире на вопросы пользователей «В контакте». Об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети. Сессия #VKLive начнется в 20.00, ее будут транслировать на официальной странице мэра.

Впервые Собянин принял участие в прямом эфире #VKLive в августе 2016 г., напоминает ТАСС. Тогда пользователи оставили к трансляции более 5000 комментариев. Мэр успел обсудить с аудиторией благоустройство по программе «Моя улица», строительство метро и Московского центрального кольца, подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 г. и городские фестивали.

Сейчас Собянин много общается с журналистами в связи с заявленной программой реновации жилья в Москве.