Путин заинтересовался проблемой дачных участков, рядом с которыми проложены трубопроводы

Президент России Владимир Путин согласился с предложением лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова обратить внимание на проблему сноса на дачных участках, рядом с которыми были проложены те или иные трубопроводы.

«По этим дачам обязательно надо посмотреть. Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы», - сказал Путин в ходе встречи с Мироновым.

Лидер «Справедливой России» обратил внимание на то, что когда-то эти земельные участки гражданам предоставляли абсолютно законно. «Они получали (участки) в отведенных местах. Вдруг им сегодня говорят: вы знаете, требования изменились, и вы должны снести свои дачные домики без всякой компенсации», - пожаловался Миронов.

Он считает, что «нужно посмотреть: где можно за счет монополиста перенести газопроводы, где можно просто изменить их оценку с точки зрения категорийности, сделать дополнительные укрепления, и так далее».

«В любом случае, нельзя перекладывать это просто на плечи законопослушных граждан, которые в свое время были ни при чем», - подытожил глава думских эсеров.

Глава «Справедливой России» подчеркнул, что «проблема охватывает примерно до полутора миллионов дачных земельных участков (вокруг) наших городов».