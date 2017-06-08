Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы Тхин Чжо в связи с крушением самолета.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета вооруженных сил Мьянмы, потерпевшего крушение над Андаманским морем. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме президента.

Произведенный в Китае Y-8 7 июня совершал рутинный перелет из Миейка в Янгон и пропал с радаров через полчаса после вылета. Его обломки были обнаружены в море неподалеку от города Давэй. Сигналов бедствия экипаж не подавал, сообщений о неблагоприятных погодных условиях в зоне маршрута не было, отмечает ВВС.

На разбившемся самолете было 14 членов экипажа и 106 пассажиров — военнослужащие с женами и детьми.