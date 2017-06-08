Обломки пропавшего военно-транспортного самолета Y-8 нашли в Андаманском море

Военные обнаружили в Андаманском море обломки пропавшего накануне транспортного самолета Y-8 и тела погибших. Как передает ВВС, об этом представители вооруженных сил Мьянмы сообщили в Facebook. На разбившемся самолете было 14 членов экипажа и 106 пассажиров - военнослужащие с женами и детьми. Пока найдены трое погибших - женщина, мужчина и ребенок, колесо шасси, несколько спасательных жилетов и предметов багажа.

Произведенный в Китае Y-8 7 июня совершал рутинный перелет из Миейка в Янгон и пропал с радаров через полчаса после вылета. Его обломки были обнаружены в море неподалеку от города Давэй. Сигналов бедствия экипаж не подавал, сообщений о неблагоприятных погодных условиях в зоне маршрута не было, отмечает ВВС.