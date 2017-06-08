В Госдуме предложили выносить смертные приговоры с отсрочкой применения

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь в России - начать указывать в приговорах судов наказание в виде смертной казни, но не применять его, а давать отсрочку применения. Сейчас суды не выносят решений о смертной казни, максимально суровый приговор - пожизненное лишение свободы.

В настоящее время в России действует мораторий на применение смертной казни, который на практике выражается в том, что суды не выносят приговоров о смертной казни. Пискарев же предлагает реализовывать мораторий иначе - выносить приговоры о смертной казни, но не реализовывать их, чтобы таким образом давалась правовая оценка наиболее тяжким преступлениям - таким, как терроризм.

Он отметил, что сам участвовал в раскрытии наиболее громких террористических актов, в том числе в московском метро, на «Невском экспрессе», и понимает, что таки страшные преступления должны караться самым суровым образом.

Он уверен, что и в России, и в Европе в свое время придет понимание необходимости применения смертной казни.