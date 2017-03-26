Хуситы приговорили президента Йемена к смертной казни

Контролируемый хуситами суд в Сане приговорил президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, сообщает Reuters. Его признали виновным в госизмене и «содействии стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам».

Помимо президента к смертной казни приговорены еще шесть высокопоставленных чиновников, в том числе посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак и бывший министр иностранных дел страны Рияд Ясин.

В Йемене с 2014 г. продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Правительство поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.