Пентагон опубликовал снимки перехвата самолетов США российским Су-27

На странице министерства обороны США в Twitter появились фотографии, на которых запечатлен перехват американских стратегических бомбардировщиков российским истребителем Су-27. На снимках видно, как Су-27 сопровождает авиационную группу США в составе двух стратегических бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135.

Авиагруппа США в пятницу выполняла полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области в рамках учений Baltops. Кроме того, на подлете к Калининградской области был зафиксирован стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС США. В Пентагоне отметили, что перехват был безопасным.