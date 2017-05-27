Британские истребители были подняты для перехвата российских самолетов

Два британских истребителя сегодня утром были подняты с авиабазы в Шотландии в связи с вторжением российских самолетов в воздушное пространство страны, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Агентство напоминает, что британские ВВС регулярно поднимают свои самолеты для перехвата российских вблизи воздушного пространства страны.

В целом число инцидентов с самолетами России и стран НАТО в последние годы возросло на фоне повышения напряженности между Москвой и Западом из-за украинского кризиса, заключил Reuters.