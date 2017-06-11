Арестован еще один участник акции против коррупции 26 марта

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца активиста Алексея Политикова, который стал седьмым фигурантом дела о применении не опасного для здоровья насилия к полицейскому на акции против коррупции 26 марта. Защита просила суд отправить Политикова под домашний арест в загородном доме политика Вячеслава Мальцева или отпустить под подписку о невыезде.

По версии следствия, Политиков на акции 26 марта применил силу к сотруднику правоохранительных органов, а именно «обхватил туловище, хватался за предметы одежды, повалил на землю, нанес удар в область живота». Политиков вины не признает.

Активист был задержан 10 июня в загородном доме Вячеслава Мальцева, соратником которого он является. Ему предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК РФ).

26 марта во многих городах России прошли несогласованные акции протеста, которые завершились массовыми задержаниями. В Москве, по разным данным, было задержано от 500 до 1000 человек. СКР возбудил уголовные дела по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия в отношении представителя власти.

По последней статье к уголовной ответственности привлечено шесть лиц — Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Дмитрий Крепкин, Андрей Косых и Дмитрий Борисов. Срок следствия продлен до 26 сентября.