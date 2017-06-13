«Медуза»: в Петербурге существует система взяток за проезд большегрузов по городу

«Медуза» рассказала о системе «абонентской платы», которая позволяет перегруженным грузовикам ездить без контрольного взвешивания в Петербурге. Об этом изданию рассказали восемь водителей и предпринимателей, а также бывший сотрудник ГИБДД. Собеседники издания знают, что похожие схемы действуют и в других российских городах.

Как отмечает издание, в среднем перевозчик платит порядка 20 000 руб. инспекторам и руководителям ГИБДД. За эту сумму перегруженный автомобиль может ездить по дорогам Петербурга без контрольных взвешиваний и штрафов, рассказывает руководитель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Оплативших «безлимитный тариф» водителей можно отличить по листку бумаги на лобовом стекле: буква «А» на желтом фоне, рассказывает водитель десятикубового самосвала Андрей. По словам другого водителя, раньше эти листы выглядели по-другому: на А4 было просто напечатано слово «Армада». Почему было выбрано именно это слово, он объяснить не смог. Водитель Андрей отметил, что стоимость тарифа может быть и ниже 20 000 руб., в случае если грузовик ездит только в определенные районы города.

Кроме листка с буквой «А» оплатившие «абонентскую плату» водители получают и sms-оповещения о том, где могут быть нежелательные пункты контроля веса. Также номера грузовиков попадают в список, который есть у инспекторов весового контроля. «Если номера в списках нет, инспектор дает водителю 15 минут на связь с куратором, от которого приходит смс с подтверждением платежа. После этого машину отпускают», – пишет издание. Собеседники «Медузы» отмечают, что в последнее время автоинспекция опознавательных знаков старается избегать.

Бывший сотрудник ГИБДД рассказал изданию, что обычно водителю предлагают оплатить «абонемент» во время первой встречи с дорожной инспекцией. Раньше посредниками были отставные сотрудники полиции или доверенные лица высоких чиновников, сейчас госинспектор сразу обращается к начальнику районных ГИБДД, пишет «Медуза».

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу на запрос издания не ответили. Источник в ГИБДД отмечает, что подобные схемы не новы, они существовали и раньше. Сейчас же, по словам собеседника «Медузы», к таким вещам стало более внимательно относиться управление собственной безопасности, и «каждый берет поодиночке».