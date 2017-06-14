Трамп заявил, что следит за ситуацией после нападения на конгрессменов

Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации после нападения на конгрессменов в Вирджинии. Произошедшее он назвал «трагедией».

«Вице-президент [Майк Пенс] и я в курсе инцидента со стрельбой в Вирджинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией», — говорится в заявлении Трампа.

«Конгрессмен США от Луизианы Стив Скализе, истинный друг и патриот, получил тяжелые ранения, но он восстановится», - написал в Twitter Трамп.

Преступник, выстреливший в Скализе, задержан, сообщили в управлении полиции пригорода Вашингтона.