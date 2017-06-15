Путин рассказал о друге России Медведчуке

Телезритель с Украины на прямой линии спросил президента России: «Почему вы нас бросили?» Он заявил, что на Украине есть люди, которые не являются сторонниками «Бандеры и Шухевича», ходят на «Бессмертный полк», а российские телеканалы всех украинцев «мажут одной краской».

Владимир Путин ответил, что это неправильно - мазать всех одной черной краской, поблагодарил автора вопроса за звонок и сказал, что в Москве высоко ценят такую позицию. «Мы боимся публичной поддержкой нанести вам какой-то ущерб», - объяснил он.

После этого ведущая спросила его о друзьях России на Украине, в том числе о Викторе Медведчуке.

Путин подробно ответил. Он напомнил, что с тех пор, когда Медведчук был руководителем администрации президента Леонида Кучмы, у него сохраняются добрые отношения с бывшим главой администрации президента России Дмитрием Медведевым (ныне премьер-министр).

Путин считает Медведчука украинским националистом. Он добавил, что тому это определение не нравится, он считает себя просвещенным патриотом, но известно, что его отец был активистом ОУН, был осужден в СССР. По словам Путина, Медведчук - сторонник независимости Украины, но его система взглядов основана на фундаментальных трудах украинских националистов, в том числе написанных еще в XIX в. Они считали, что механическая централизация приведет к внутренним конфликтам на Украине, «что мы сейчас и наблюдаем». По словам Путина, Медведчук публично отстаивает эту точку зрения и, допускает он, это кому-то не нравится на Украине.

Некоторые авторы фундаментальных трудов украинского национализма и не видели Крыма в составе Украины, отметил российский лидер. По его словам, все они выступали за федерализацию, демократическое развитие Украины, как и Медведчук. Он при этом выступает за добрые отношения с Россией, в том числе за экономическую интеграцию: нелепо разрушать те преимущества, которые достались из прошлого, общую инфраструктуру, энергетику, кооперацию. Он, по словам Путина, считает, что кооперация в экономической сфере целесообразна. И Медведчук не одинок в этом отношении.

Сейчас Виктор Медведчук занимается обменом военнопленных по поручению президента Петра Порошенко, отметил Путин.

Своей оценки изложенных им взглядов и идей Медведчука он не дал.