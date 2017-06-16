МИД проверяет информацию о захвате приморской яхты в Японском море

Представитель Министерства иностранных дел России во Владивостоке сообщил, что информация о захвате северокорейцами приморской яхты Katalexa в Японском море проверяется.

«Мы получили информацию о возможном захвате яхты. В четверг обратились в консульские учреждения России в КНДР, чтобы проверить эту информацию, но ответа пока не получили», — сказал представитель ведомства.

Сообщение о захвате российской яхты поступило в Морской спасательно-координационный центр Владивостока. По данным ТАСС, яхта с таким названием не числится в реестрах яхт-клубов.