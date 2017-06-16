The Sun: На пожаре в Гренфелл-тауэр пропали 65 человек

При пожаре в жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне пропали без вести не менее 65 человек, сообщает Reuters со ссылкой на список газеты The Sun. Полиция подтвердила гибель 17 человек, их останки найдены. Считается, что число погибших возрастет и не всех удастся когда-либо опознать. Предварительно опознаны шесть человек из 17.

Капитан полиции Стюарт Канди на вопрос о возможном количестве жертв выразил надежду, что это будет не трехзначное число.

Премьер-министр Тереза Мэй распорядилась провести публичное расследование причин пожара. Как передает ВВС, она заявила, что люди имеют право знать, почему огонь распространился так быстро по 24-этажной башне.

Скотленд-ярд возбудил уголовное дело в связи с пожаром.